شكرا لقرائتكم خبر عن "فى مكان ما".. محمود العسيلى يطرح أحدث أغانيه (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود العسيلى أحدث أعماله الغنائية على اليوتيوب والتي تحمل اسم "فى مكان ما"، وهى من من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع موسيقى رامى سمير، والأغنية تحكى عن معاناة شاب فقد حبيبته، ويوجد لديه الكثير من المشاعر المختلطة بالحزن، والقسوة والوحدة، والأمر ليس سهلا، ولا بسيطا ولا يستطيع تجاوزه، وتقول كلمات الأغنية:

كان بينا حاجات و حاجات

لو اقول نص الحكايات

محتاج عمرين و سنين و سنين .. اللي بينا كتير

احساس البعد رهيب البيت من غيرها كئيب

براوز علي الحيط بيقول حودايت عن حب كبير

في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه

مكسور قلبي ومفيش جنبي غير وحده وغير معاناه

في مكان ما و زمان ما يمكن تجمعنا حياه

مهما اخبي يعلم ربي باللي في قلبي و جواه

موجوع موهوم تعبان وبنام الليل برادن

مقسوم نصين انا مين انا فين انا ضعت خلاص

وطرح مؤخرًا محمود العسيلى أحدث أغنياته التي تحمل اسم "رقصة سلو"على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فيليبينو، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع رامي سمير وميكس و ديجيتال ماستر خالد سند