شكرا لقرائتكم خبر عن The Batman يحقق انتعاشة للسينمات فى زمن كورونا بإيرادات 128 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Warner Bros فيلم "باتمان"، ليحقق ثاني أفضل افتتاح منذ عام 2019، هذا بعد Spider-Man: No Way Home، حيث حقق الفيلم في جميع أنحاء العالم، 128 مليون دولار، وهناك فرصة جيدة جدًا بحلول يوم آخر أن ترتفع إيرادات فيلم باتمان، إلى أكثر من 130 مليون دولار.

كما أن بدايات عرض فيلم "باتمان" The Batman، بطولة النجم روبرت باتينسون، كانت عالية بشكل عام، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 57 مليون دولار من 4417 دور عرض في يوم افتتاحه بأمريكا، حسبما ذكر موقع deadline.



باتمان

ومع تسجيل فيلم المخرج مات ريفز، إيرادات بقيمة 57 مليون دولار، فإنه يعد بذلك أفضل افتتاح محلي في عصر وباء فيروس كورونا، بعد فيلم سبايدر مان "No Way Home"، الذي تم طرحه في منتصف ديسمبر، وتجاوزت إيراداته الكلية حتى الآن أكثر من 1.85 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، في حين حقق فيلم "Uncharted" من سوني، بطولة توم هولاند، 12.4 مليون دولار، في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة له.

وبهذه الإيرادات يكون "باتمان" هو أفضل افتتاح لـ Warner Bros أثناء فترة الوباء، وأفضل افتتاح للمخرج مات ريفز، حيث يؤكد افتتاح "باتمان" بشكل أكبر على قيمة طرح الافلام في السينمات وليس رقميا.

وحصل فيلم الأكشن والحركة الجديد The Batman الذى يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون وزى كرافيتز، على تقييمات مرتفعة بعد أيام قليلة من طرحه في الدور العرض العالمي، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تعليقات ضخمة على الفيلم الجديد الذى تربع على قائمة الأكثر تداولاً وتعليقا في عدد من دول العالم تزامناً مع عرضه بها، حيث وصفه الكثيرون بأنه أحد أفضل أفلام السلسلة الشهيرة التي تعرض منذ عقود طويلة بشخصيات مختلفة.

فيلم باتمان الجديد

فيلم "باتمان" من إخراج مات ريفز، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم روبرت باتينسون فى دور باتمان، زوى كرافيتز فى دور سيلينا كايل، بول دانو فى دور ريدلر، جيفرى رايت فى دور جيمس جوردون، جون تورتورو فى دور كارمين فالكون، وبيتر سارسجارد، ومن المقرر طرح الفيلم على منصة HBO Max فى أبريل المقبل، بعد إصداره السينمائى.