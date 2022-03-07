شقيق ياسمين عبد العزيز يثير الجدل من جديد برسالة لها : ” هييجي يوم وتدوروا على دخلتي من الباب “

كتب امير فتحي في الاثنين 7 مارس 2022 05:44 مساءً - وجه الفنان ” وائل عبد العزيز ” رسالة إلى شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مستعينا بكلمات قصيدة للشاعر ” أيمن بهجت قمر ” .

وتضمن المنشور صورة لوائل عبد العزيز تجمعه بشقيقته ياسمين وفي التعليق عليها كتب أبيات من القصيدة جاء فيها : ” هيجي يوم وتدوروا على كلمتي في كتاب .. على كارت ولا جواب ” .

وتابع : ” على كل حاجتي في شنطتي وكراكيب الدولاب .. على صورة لينا لما كنا شباب .. على شات ما بينا وضحك ع الواتس آب .. هيجي يوم وتدوروا على دخلتي من الباب ” .

وأثارت رسالة الفنان وائل عبد العزيز الجدل بين المتابعين حول استمرار الخلافات والأزمة بينه وبين شقيقته التي بدأت منذ حوالي سنتين مع تداول أخبار ارتباطها بالفنان ” أحمد العوضي ” وهجومه ورفضه لذلك قبل إعلانهما زواجهما رسميا .