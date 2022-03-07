دنيا سمير غانم تسترجع ذكريات “الطفولة الحلوة” بهذه الصورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة أهدتها لها إحدى صديقات الطفولة، حيث ظهرت فيها دنيا وهي في عمر العاشرة وعلقت على الصورة بقولها: “شكراً على الصورة الجميلة وذكريات الطفولة الحلوة”.

وتواصل دنيا خلال الفترة الماضية التفاعل مع جمهورها على “إنستغرام” بعد فترة غياب امتدت لأشهر لم تنشر خلالها سوى صور والديها الراحلين وتدعو لهما بالرحمة.

يذكر أن دنيا سمير غانم كانت قد أعلنت عن خروج مسلسلها “عالم موازي” من السباق الرمضاني، حيث قامت بإلغاء متابعة منتج المسلسل هشام جمال من على مواقع التواصل.

وكشفت مصادر مقربة من دنيا أن تأجيل المسلسل جاء بسبب دخول الموسم الثاني من مسلسل “في بيتنا روبوت” الذي يقوم ببطولته هشام جمال وليلى زاهر ليعرض بدلاً من مسلسل “عالم موازي” في رمضان، وهو ما أشعل الخلافات بين دنيا وهشام، بالإضافة لقيام هشام جمال أيضاً بتأجيل عَرض فيلم دنيا سمير غانم “تسليم أهالي”، الذي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف ولكن لم يعرض حتى الآن دون أن يدلي بأسبابه.