سامر سماعيل يلتقي هذا النجم العالمي في السعودية ويعلق: “لم لا أحب التمثيل؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم السوري سامر اسماعيل أنه سعيد جداً بتجربته بفيلم “تشيلو” في المملكة العربية السعودية والتي جمعته بالنجم العالمي “جرمي ايرونز” الحائز على جائزة الأوسكار.

ونشر النجم السوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صوراً له برفقة النجم “جرمي ايرونز” وعدداً من فريق العمل وأكد أنه يحب مهنة التمثيل وأنها لها فضل كبير على حياته ومنها الشراكات الفنية مع أناس ينتمون إلى أماكن مختلفة من هذه الأرض.

وقال سامر في تعليقه على الصور تحت عنوان “لم لا أحب التمثيل؟!”: في كل مرّة أبدأ بالحديث عن مهنة التمثيل أجد نفسي لا أستطيع حصر فضل هذه المهنة على حياتي ضمن “بوست” أو تصريح أو أي شكل آخر يتسم بالمحدودية بحيث لا يعطي القيمة الحقيقية التي تستحقها تلك المهنة”.

وأضاف سامر في تعليقه: “ولكن اليوم أستطيع أن أتكلم عن إحدى النعم التي حظيت فيها ألا وهي الأشخاص الذين قابلتهم ينتمون إلى كل مكان في هذه الأرض، فنانين وفنيين مبدعين، حظينا بشراكة بذلنا فيها أقصى طاقاتنا لنحصل على نتيجة نفرح بها ونستطيع مشاركتها مع كل الناس”.

وتابع سامر: “اشارك معكم هذه الصور التي تجمعني مع الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جرمي آيرونز في كواليس فيلم تشيلو من تأليف معالي المستشار تركي ال الشيخ صاحب الفضل الأكبر بتحويل الأحلام إلى حقيقة في السعودية و العالم العربي”.

من جهة اخرى وعلى صعيد الدراما سيكون سامر حاضراً ببطولة مسلسل “كسر عضم” للمخرجة رشا شربتجي والذي تتابع عمليات تصويره في العاصمة السورية دمشق وهو من بطولة كاريس بشار وخالد القيش ومحمد حداقي وآخرين.