“رقصة مطر”.. إيميه صياح تقلب حياة مكسيم خليل رأسًا على عقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تدخل النجمة إيميه صياح إلى عالم بسام القاضي (مكسيم خليل) فتقلبه رأساً على عقب في الدراما البوليسية المشوقة “رقصة مطر” والذي يعد من «عروض شاهد الأولى» حيث سيبدأ عرضه على «شاهد VIP» قريباً.

تدور أحداث مسلسل “رقصة مطر” حول المايسترو المشهور ذو النفوذ والعلاقات المتوتّرة مع أحد أعضاء فرقته الموسيقية، حيث يصبح أسير قصة حبٍّ دخلت حياته في ليلة غير متوقعة. فيما تعود قصة حب قديمة إلى الواجهة حين تستلم محامية قضية حبّها القديم في جريمة قتل فتخلط الأوراق على أوتار الخيانة والحب.

تعد أحداث مسلسل “رقصة مطر” مليئة بالتشويق والغموض والجريمة والحب والألم، وهو من بطولة كل من مكسيم خليل، وإيميه صياح، ورولا بقسماتي، ووسام صليبا، ويوسف حداد، وبييريت قطريب، ومروة خليل، وفادي إبراهيم، وآخرين، ومن إخراج جو بوعيد.