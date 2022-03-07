حسين الجسمي في أغنية “وسط البلد”.. “تفاصيل يومنا وحكاوي الناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “وسط البلد” النسخة الكاملة لأغنية البداية والنهاية بصوت النجم الإماراتي حسين الجسمي، وهي من كلمات أيمن بهجب قمر وألحان وتوزيع محمود طلعت.

وتقول كلمات الأغنية: “وسط البلد تفاصيل يومنا، وحكاوي الناس، هنا في شارعنا أصبح تربح، ومسا الأحداث، أيام تدور وتلف، وناس تيجي وتروح، أدوار ورزق بيتقسم، بميزان ومقاس، فتارين وفيها من أبو غالي، ضحك وبكا أفراح وزعيق، ما دامتش ومفيش عالي عالي، وآهي حبة فكة وحبة تضيق، وناس تقع وتقوم، والحواديت بالكوم، وخمسميت موضوع حساس، فلان عمل ترتان سوا، وميت حوار لبنات حوا، شريط حياة بيكر يعيد، دورك خلص، خده حد جديد، والدنيا يا ما بتعلي رخاص”.

يذكر أن الأغنية سجلها الجسمي لتيترات مسلسل “وسط البلد”، الذي بدأ عرضه يوم 27 فبراير الماضي، وهو من نوعية المسلسلات الطويلة، حيث يتكون من 190 حلقة.

يدور المسلسل في إطار درامي، ويتناول الحياة اليومية للمجتمع وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة، من خلال أسرة “فضل” ووالدته التي تعيش معه، ومحاولات أخيه “كامل” اﻻستيلاء على بيتهم ظناً بأن والده حرمه من ميراثه، ويشارك في بطولة المسلسل جمال عبدالناصر، وناصر سيف، وسميرة عبدالعزيز، وسماح السعيد، وفيدرا، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وندا عادل، والعديد من الوجوه الشابة، وتأليف ورشة عمل أشرف عليها المؤلف أمين جمال وإخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد الوشاحي.