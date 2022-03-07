شيرين رضا بتصريحات مثيرة عن المشاهد الساخنة: عيب الجمهور يشتمنا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت الفنانة شيرين رضا ظاهرة سب وقذف نجمات الفن على مواقع السوشيال ميديا، ردا على تقديم مشاهد مثيرة، مؤكدة أن أغلب هذه المشاهد “غير حقيقية” بعكس ما كان يحدث في سينما الستينيات، وقالت إن تقديمها ليس مسئولية الفنانة وإنما المخرج لأنه صاحب الرؤية الفنية، والممثل ملتزم بتنفيذ تعليماته فقط.

وأشارت شيرين رضا في تصريحات للإعلام الخليجي إلى ما يبذل من جهد كبير من أجل تقديم هذه المشاهد والأعمال الفنية بشكل عام وقالت: ما تزعلوش لازم تفهموا ايه اللي بيحصل فينا خلف الكواليس، أنا مش مبسوطة إن الناس تنتقد الفنانيين احنا في الآخر بني آدمين، احنا بنشتغل عشان نعمل حاجة حلوة للناس فعيب اننا نتشتم.

وتابعت: أن كل عمل يكون فيه داعي لهذه المشاهد الساخنة، أنا مش مخرجة عشان أقول ايه الداعي وايه مش الداعي، المخرج هي اللي بيقرر الحاجات دي، الحاجات دي بتحصل في الدنيا ولا لا؟.

ودعت شيرين جمهورها لمتابعة مسلسلها الجديد “شغل عالي” الذي يجمعها لأول مرة بالفنانة فيفي عبده ومن المقرر عرضه بموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022.

يذكر أن مسلسل “شغل عالي” من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل وبطولة فيفى عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور الأحداث حول الصديقتين فيفي عبده وشيرين رضا وتواجهان العديد من المواقف الكوميدية خلال الحلقات.