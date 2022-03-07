هند صبري.. هل تحضر لجزء ثان من مسلسل “البحث عن علا”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقب تحقيق مسلسل ” البحث عن علا” نجاح كبير بعد عرضه على منصة ” نتفليكس”، انتشرت أخبار تفيد بأستعداد صناع العمل للتحضير لجزء الثاني، وسط عدم تأكيد أو نفي المعلومة من القائمين على المسلسل. لتحسم الكاتبة غادة عبد العال الجدل المثار، لتؤكد على التحضير لجزء ثان من مسلسل ” البحث عن علا”.

وقالت غادة عبد العال خلال فعاليات she can، سيكون هناك جزء جديد لمسلسل ” البحث عن علا” دون الكشف عن تفاصيل آخرى، مشيرة إلى أنها دائما تسعى لعرض الموضوعات المعقدة ثم طرحها بشكل بسيط وفي نفس الوقت جذاب ، ضاربة مثال بمسلسل ” عايزة اتجوز “

وتابعت، أن بعض الفتيات في مصر لا ترى نفسها خارج إطار الزواج والعيلة، ونادرا عندما نجد فتيات تفكر خارج هذا الإطار ..مضيفة ” أنا شايفة أن البنات في مصر مش شايفة نفسها برة إطار الزواج والعيلة ونادرا لما حد بيفكر برة الإطار ده”.

يذكر أن مسلسل “البحث عن علا” من بطولة هند صبري، هاني عادل، سوسن بدر، محمود الليثي، ندى موسى ونخبة من النجوم ومن إخراج هادي الباجوري

وفي وقت سابق صرحت الفنانة هند صبري أن مسلسل ” عايزة اتجوز ” عندما عرض تعرضت للانتقادات الحادة خاصة وأن البعض اعتبر فكرة الزواج أمر غير هام ، رغم ذلك تركت علا آثر رائع لدى الجمهور ، منوهة على ” البحث عن علا ليس الجزء الثاني من مسلسل عايزة اتجوز..” احنا أخدنا الشخصية وروحها فقط “.

وتنتظر الفنانة هند صبري عرض فيلمها ” كيرة والجن” في السينمات، حيث يشاركها البطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وعدد آخر من النجوم والنجمات منهم أحمد مالك وأسماء أبو اليزيد، ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.