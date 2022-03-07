نوال الزغبي تتلقى تهنئة خاصة من نادر الأتات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسالة تهنئة من النجم اللبناني نادر الأتات، هنأها من خلالها على صدور أغنيتها الجديدة “لسه باجي على بالك” من إنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وغرّد نادر الأتات مهنئًا نوال الزغبي على الأغنية، فقال عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”: “ما تعودنا منك إلا على الأعمال الحلوة يلي بتشبهك.. مبروك العمل الجديد ويبقى النجاح دايمًا حليفك”.

من جانبها شكرت نوال الزغبي، نادر الأتات على تهنئته قائلةً: “حبيبي نادر المحب والمذوق”.

الجدير ذكره أن نادر الأتات ونوال الزغبي التقيا في شهر شباط/فبراير الماضي على متن سفينة النجوم في رحلة Stars On Board، إذ شاركا في إحياء أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي من ميامي الى جزر الباهاماس.