قصر باكنغهام ينشر تفاصيل زيارة الأميرة آن لهولندا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زارت الأميرة الملكية “آن” ابنة الملكة “إليزابيث” هولندا، حيث شارك قصر باكنغهام صور الأميرة من زيارتها الملكية.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها العائلة المالكة، زارت ابنة الملكة في روتردام سفينة Global Mercy، وهي سفينة مستشفى جديدة من المقرر أن تبحر إلى إفريقيا لتقديم جراحة ورعاية طبية مجانية يسهل الوصول إليها للمحتاجين.

التقت الأميرة، الراعية لشركة Mercy Ships International، بالمتطوعين الطبيين على متن السفينة واستمعت إلى كيفية توفير التدريب على الرعاية الصحية للممارسين المحليين في جميع أنحاء العالم. وأطلعها المتطوعون على جولة في المرافق الطبية الموجودة على متن Global Mercy. كانت هذه الزيارة هي الأولى مع المؤسسة الخيرية منذ أن أصبحت راعية لها العام الماضي، لكنها زارت سابقاً سفينة مماثلة، The Africa Mercy، في عام 2011.

بعد رحلتها إلى روتردام، أشادت “آن” بالمؤسسة الخيرية وقالت: “إنه لشرف كبير أن أكون راعية Mercy Ships العالمية وجزءاً من الاحتفالات لأول سفينة مستشفى تعليمية مصممة لهذا الغرض في أسطول Mercy Ships وعائلتها.” وأضافت: “مزيج من المتطوعين يجلبون الجراحة الرائعة والمعرفة والمهارات الطبية، من بلدان في جميع أنحاء العالم- ولكن كل شخص يأتي إلى هنا لديه مهارة ويسعده أن يخدم بأي صفة تساعد الكل”. إن النجاح الذي حققته شركة Mercy Ships هو تدريب الأطباء وأطباء الأسنان والمسعفين على القيام بالعمل في المستقبل في بلدانهم- وهذا إرث حقيقي”.

أثناء وجودها في روتردام، زارت الأميرة “آن” ثكنات فان غينت، موطن سلاح مشاة البحرية الهولندي الملكي. التقت بالضباط الشباب والمجندين الجدد، الذين أظهروا للأميرة مسار عقبات القاعدة.