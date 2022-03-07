شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "أحلام سعيدة" لـ يسرا حصريًا على قناة ON فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن عرض مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة يسرا على شاشتها بشكل حصرى خلال شهر رمضان المقبل وذلك بجانب منصة watch it الرقمية، حيث طرحت القناة البوستر الدعائى للعمل والذى تتصدره بطلة العمل يسرا ومعها غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف.

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

وقدمت يسرا مسلسل "حرب أهلية" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مايان السيد، محمود حجازى، خالد حجاج، مروى الأزلي بسنت صيام، لمى كتكت، عمرو صالح وبرلتنى فؤاد، تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وفى سياق آخر تستعد يسرا للوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 19 عامًا منذ تقديمها مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002 إخراج خالد جلال، والذي بدوره يعيدها مرة أخرى خلال مسرحية من تأليفه وإخراجه تحمل اسم "صافي وفافى" للعرض في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة.