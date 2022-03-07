شكرا لقرائتكم خبر عن قناة ON تعرض "الكبير أوى 6" وأحلام سعيدة ودايمًا عامر ويوتيرن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن مسلسلاتها الجديدة التى تعرضها على شاشتها في شهر رمضان المقبل، حيث تعرض القناة عددًا من الأعمال الحصرية وكذلك الأعمال التي يتزامن عرضها مع قنوات أخرى، ويأتي مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى في صدارة أعمال قناة ON الحصرية في رمضان المقبل

مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، مع الاستعانة بضيف ضيوف الشرف في كل حلقتين من حلقات الجزء السادس وعدد من ضيوف الشرف منهم ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، وتأليف مصطفي صقر اخراج أحمد الجندي.



الكبير اوى 6

كما تعرض القناة أيضًا مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة يسرا، حصريًا على شاشتها والعمل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014



مسلسل احلام سعيدة

ثالث مسلسلات قناة ON هذا العام، "دايما عامر" للنجم مصطفى شعبان، والذى يعرض بالتزامن مع قناة آخرى، ويشارك في بطولة العمل لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى.



دايما عامر

أما المسلسل الرابع هو "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، ويعرض بالتزامن مع قناة أخرى، ويشارك في بطولة العمل الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازى، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، عبير منير، وهلا السعيد وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.