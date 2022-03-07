شكرا لقرائتكم خبر عن البرومو الأول لمسلسل "جزيرة غمام" على watch it قبل طرحه فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الرقمية، البرومو الأول لمسلسل "جزيرة غمام" الذى يتواصل تصويره والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن طبيعة الأحداث التى تدور فى إطار صعيدى قبل 10 أعوام فى إحدى الجزر، ويتناول الصراعات بين الإخوة والعديد من الحكايات فى إطار تشويقى مثير.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي صعيدى مشوق حول قصة "بيت شافع" وأبنائه الذين يدخلون في صراعات ومغامرات، وتكشف الأحداث عن العديد من القصص والحكايات التي تسلط الضوء على خلافات الأخوة وكيف ستصل هذه الأمور بينهم.

يذكر أن طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب تعاونا في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "القاهرة كابول" والذى كتبه السيناريست عبد الرحيم كمال أيضاَ، بينما تعود مى عز الدين إلى دراما رمضان بعد غيابها الموسمين الماضيين، حيث قدمت آخر أعمالها "خيط حرير" مع المخرج إبراهيم فخر وتم عرضه خارج شهر رمضان