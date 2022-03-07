شكرا لقرائتكم خبر عن بيروح الشغل بطائرته الخاصة..توم كروز يصور Mission:Impossible بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصوريين النجم العالمي توم كروز وهو يقود طائرته المروحية الخاصة أثناء تصوير فيلمه الجديد Mission: Impossible 8 في جنوب أفريقيا وتحديدًا في منطقة ليمبوبو.

وبحسب التقارير التي نشرتها ديللي ميل فتوم كروز يقيم في بلدة هويدسبروت الشمالية الصغيرة بالقرب من الحدود مع موزمبيق.

وفي سياق متصل ينتظر توم كروز عرض فيلمه الجديد، Top Gun: Maverick، في 27 مايو المقبل من العام الجاري 2022،وهو الفيلم الذي تأجل عرضه من 24 يونيو الماضي، إلى 23 ديسمبر من العام الماضي.

الفيلم تدور أحداثه بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.



توم كروز



توم كروز