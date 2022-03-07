شكرا لقرائتكم خبر عن تارون إيجرتون يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه على المسرح أمام الجمهور فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الشاب تارون إيجرتون، تفاصيل حالته الصحية بعد سقوطه على المسرح، يوم السبت الماضى، أثناء عرض مسرحية Cock التي قدمها في لندن، ونشر تارون إيجرتون، " ستورى" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، كتب فيها: "كما سمع البعض منكم، فقد فقدت الوعي أثناء الأداء الأول لـ COCK، أنا بخير تمامًا، أشعر بألم قليل فى الرقبة وكدمات، لكنني بخير".



الاستورى التى نشرها الممثل عبر انستجرام

وأضاف إيجرتون: "سأكون ممتنًا إذا قال أى شخص كان في المسرح الليلة الماضية أنني قدمت مثل هذا الأداء الملتزم والمثير الذي لم يستطع جسدي التعامل معه وفحصه"، وأكد إيجرتون: "سأعود للعمل قريبا، شكراً للفريق الرائع في المسرح ولزملائي الرائعين لكونهم رائعين للغاية، لكنني أردت بشكل أساسي أن أقول شكري لـ"جويل هاربر جاكسون" الذى تدخل لأداء الجزء الأخير من المسرحية، جويل ممثل رائع".

مؤخرا، حصد تارون إيجرتون، جائزة "جلودن جلوب" أفضل ممثل بفيلم سينمائي موسيقى عن دوره فى Rocketman، وفيلم Rocketman يدور حول قصة حياة إلتون جون، من سنواته كأيقونة في الأكاديمية الملكية للموسيقى من خلال شراكته الموسيقية القوية والمؤثرة مع بيرني تاوبين.

الفيلم من بطولة بريس دالاس هوارد، ريتشارد مادن، تارون إجيرتون، جيمي بيل، ستيفن ماكينتوش، جيما جونز، كميل ليميسويسكي، توم بينيت، ومن إخراج دكستر فليتشر، وتأليف لي هول.