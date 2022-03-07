شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الأوكرانى باشا لى بعد انضمامه لقوات بلاده ضد روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع صحيفة " نيويورك بوست" عن وفاة الممثل الأوكراني " باشا لى" بعد انضمامه لقوات مكافحة القوات الروسية في أوكرانيا، وقصفها لاربين الواقعة غرب كييف.

توضح الصحيفة أن "باشا لى" عمل سابقًا كممثل ومضيف تلفزيونى وملحن، وكان عمرة 33 عامًٍا.



اعلان مهرجان أوديسا السينمائي وفاة الممثل

تم الإعلان عن وفاة "باشا لى" من قبل مهرجان أوديسا السينمائي الدولي عبر حسابه على فيس بوك.

نشر لي صورًا له وهو يرتدي الزي العسكري على صفحته على إنستجرام الأسبوع الماضي.



باشا لى

في سياق آخر، تعهدت عارضة الأزياء جيجي حديد بالتبرع بأرباح أسبوع الموضة فى باريس للمتضررين من الحرب في أوكرانيا.

شاركت جيجى حديد، عبر حسابها على انستجرام، سلسلة من اللقطات من عروض مختلفة، وكشفت أنها تقدم مساهمة كبيرة لمساعدة المحتاجين.

وعلقت أيقونة الموضة عبر حسابها على انستجرام:"إن وجود جدول زمني محدد لشهر الموضة يعني أنني وزملائي غالبًا ما نقدم مجموعات أزياء جديدة خلال الأوقات المؤلمة والصدمة في التاريخ، ليس لدينا سيطرة على معظم جداول عملنا، لكننا نرغب في السير "من أجل" شيء ما".

وأضافت جيجى حديد:" على خطى أصدقائى، أتعهد بالتبرع بأرباحي من عروض خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في دعم أولئك الذين يعانون من نفس الشيء في فلسطين، يجب أن تنفتح أعيننا وقلوبنا على كل ظلم الإنسان، نرجو أن نرى بعضنا بعضًا كأخوة وأخوات، بعيدًا عن السياسة، وبعيدًا عن العرق، وبعيدًا عن الدين في نهاية اليوم، تدفع أرواح الأبرياء ثمن الحرب وليس القادة".