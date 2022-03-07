شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب ومحمد الشرنوبى نجما الجلابية والعمة فى رمضان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد دراما رمضان هذا العام، ظهور أكثر من فنان بالجلابية والعمة، خلال أحداث مسلسلات رمضان، نظرًا لطبيعة شخصياتهما التي تتطلب ذلك، ولعل أبرزهم محمد الشرنوبى الذى يجسد شخصية مدرس أزهرى يعمل فى دار الإفتاء خلال مسلسل "فاتن أمل حربى"، وكذلك فتحى عبد الوهاب الذى يجسد دور صعيدى في أحداث مسلسل "جزيرة غمام".

مسلسل "فاتن أمل حربى" تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى وينافش قضية مهمة من قضايا المرأة.

مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وتدور الأحداث فى اطار صعيدى خلال حقبة تاريخية بالعشرينيات أى قبل 100 عام من الآن، يناقش صراع الأخوة العمل، والمشاكل التي تحدث بيهم.

ويعرض لمحمد الشرنوبي أكثر من عمل، منهم فيلم "11-11" الذي يشارك في بطولته بجانب إياد نصار وغادة عادل وآخرين، وفيلم "الجريمة" الذي يقوم ببطولته أحمد عز ومنة شلبي، قصة وإخراج شريف عرفة وسيناريو وحوار أمين جمال.، كما عرض له مؤخراً فيلم "فرق خبرة" والذى شارك فى بطولته، هدى المفتى، دلال عبد العزيز، محمود البزاوى، وتأليف وإخراج شريف نجيب،

أما فتحى عبد الوهاب فيجتمع بالمؤلف عبد الرحيم كمال والفنان طارق لطفى للمرة الثانى على التوالي بعدما قدموا في رمضان الماضى مسلسل "القاهرة كابول" إخراج حسام على وشارك في بطولته حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، مايا طلام، سامح السيد.