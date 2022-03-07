مقتل ممثل أوكراني خلال قتاله القوات الروسية.. آخر ما كتبه "نبتسم وسننتصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قُتل الممثل الأوكراني الذي تحول إلى جندي، باشا لي، في إحدى المعارك في 6 مارس الجاري، جراء قصف روسي في إيربين، وفقًا لمهرجان أوديسا السينمائي الدولي، ونقل عنه موقع "نيويورك بوست".

عمل لي، الذي خدم في وحدة الدفاع عن الأراضي الأوكرانية، كممثل ومضيف تلفزيوني وملحن، ورحل عن عمر 33 عاما.

وانضم لي، وهو من أصول كورية، إلى القوات الأوكرانية قبل أيام لمواجهة الغزو الروسي، حسب نشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" وهو يرتدي الزي العسكري الأوكراني، وعلّق: "في الـ48 ساعة الماضية حصلنا على فرصة للجلوس والتقاط الصور ونحن نتعرض للقصف، لكننا نبتسم لأن أوكرانيا ستنتصر".

وشارك لي في عدد من الأفلام الأوكرانية، لكنه اكتسب شهرته الحقيقية من دبلجته للأعمال السينمائية وأفلام التحريك الشهيرة إلى اللغتين الأوكرانية والروسية بصوته مثل "بينوكيو"، و"الأسد الملك"، و"السنافر".

ومن بين الأفلام التي شارك فيها: Shadows of Unforgotten Ancestors عام 2013، وThe Fight Rules عام 2016.