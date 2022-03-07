أشرف عبد الباقي: لسنا معترضين على دفع الضرائب.. وهذا ما حدث أمام النواب (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، نقاشا حادا بين الحكومة والفنانين خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن محسب حول ضريبة القيمة المضافة، بحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمنتج صفوت غطاس، والفنانين: أشرف عبدالباقي، سميرة أحمد، نجلاء بدر، بشرى، صبري فواز، ولقاء سويدان.

تصريحات متداولة انتشرت عقب الاجتماع على لسان الفنانين، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي. "الخليج 365" هاتف النجم الكبير لإيضاح ما تم تداوله حول موقفه من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة لحقيقة تعرضه للخسارة إنتاجيا في تجربة "مسرح مصر" التي حققت نجاحا جماهيريا لسنوات.

وإلى نص الحوار:

*بشكل واضح.. هل الفنانين معترضين على فرض ضريبة القيمة المضافة؟

- أنا أسألك أولا.. ما المقصود من تشويه صورة الفنان طول الوقت؟ هل البعض يتعمد استفزاز الناس وتحفيزهم ضد الفنانين؟ هناك مشكلة كبيرة يعاني منها الفنانين، لأ يا جماعة مش للدرجادي، أنا لا أظن أن هناك حسن نية في الترويج لأخبار وتداولها حول الفنانين وليس لها أي أساس من الصحة.. ما يُقال حول رفض الفنانين لفرض ضريبة القيمة المضافة غير صحيح تماما.. بيقولوا الفنانين مش عايزين يدفعوا ضرائب! ليه مش عايزين ندفع ضرائب! بالعكس، نحن أولى فئات المجتمع بدفع الضرائب لأننا قدوة للآخرين، أنا كل عام أقدم الإقرار الضريبي يتضمن كل الأعمال التي أشارك بها.

* إذن ما الذي حدث أمام النواب؟

- الضرائب دائما لا تكتفي بما يقدمه الفنان.. دايما شاكين إني عامل أدوار ومش مقدمها في الإقرار، فيقوموا جايبين إني ظهرت مثلا في برنامج ولم يتضمنه الإقرار، أنا مثلا لو طلعت مع عمرو أديب وبرنامجه كان الظهور به بدون مقابل مادي، أكتبه في الإقرار ليه؟ يا جماعة أنا مأخدتش فلوس، البرامج المدفوعة بنكتبها ومفيش مشكلة خالص، لكن أطلع في برنامج ببلاش ويقولوا إني متهرب من دفع ضرائب عنه؟! ولما أقول إني مأخدتش فلوس يتقال هاتلنا ما يثبت إنك مأخدتش فلوس، رديت على المحاسب القانوني زي ما حفظنا زمان بأن (البينة على من ادعى)، هما بيدعوا إني أخدت، يجيبوا ما يثبت إني أخدت أجر، مش أنا اللي أجيب ما يثبت إني مأخدتش.. طلع بقى كمان أن الجملة اللي أنا قولتها وفرحان بيها دي وراها مشكلة تانية، فيها قضية وعلى ما يحكم فيها القاضي أخدت فلوس ولا مأخدش فلوس من البرنامج يتم التحفظ على أموالي في البنوك.. هو ده القانون.. وعليه بقيت قبل ما أروح أي برنامج ببلاش أطلب منه ما يثبت إني مأخدتش مقابل.. كده بقى المفروض يكون الموضوع خلص.. لأ.. ده كمان يقولولي ادفع 10%.. طيب يا جماعة أنا أصلا مأخدتش فلوس نظير ظهوري في البرنامج يبقى ادفع 10% إزاي.. قالوا في بند في القانون اسمه (المعاملة بالمثل)، يعني نشوف مين طلع في برنامج بفلوس، ونشوف أخد قد إيه، وتبقى أنت زيه وتعامل معاملته، وتدفع 10% من قيمة اللي أخده.. وهذا الموضوع هو ما تم مناقشته في البرلمان.

* وبالنسبة لما تم تداوله حول "مسرح مصر".. هل قولت إنك تعرضت للخسارة بالفعل؟

- مجددا أسألك أنا.. هل تجربة مسرح مصر انتهت أم مازالت مستمرة؟ (أرد: انتهت منذ عام 2019 كما أعلنت سابقا).. يتابع ضاحكا: بالظبط.. مسرح مصر اشتغل 7 سنوات، وعملنا من خلاله 130 مسرحية، لو هو بيخسر من أول موسم أنا بكمل ليه! أنا أبويا الله يرحمه مكنش سايبلي ميراث ولا حاجة، وأنا مش راجل سفيه عشان أخسر وأكمل 7 مواسم.

* إذن لماذا انتشر هذا التصريح على لسانك من كلمتك أمام النواب؟

- أجبني أنت.. لا أعلم.. أنا قولت نصا لما أعمل مسرح قطاع خاص في مصر بيخسر، لكن أما عملت تجربة مسرح مصر نجحت عشان كان وراها قناة، لكن لو اشتغلت لوحدي مش هيحصل، لأن الجمهور لوحده لا يكفي أن يغطي التكلفة، زي ما كنا شغالين 39 فرقة النهاردة رسيت على فرقة ولا فرقتين، طيب وبقيت الناس مش شغالة ليه؟ لأنهم بيخسروا.. هذا ما قولته.. تقوم الصحافة تقول إني قولت مسرح مصر بيخسر! أنتوا افتكرتوا بعد ما خلص بـ3 سنين! وبعدين بالعقل كده أنا ليه هناقش خسارة أو مكسب مسرح مصر أمام النواب؟! أنا بتكلم على المسرح في المطلق وكلامي ملهوش أي علاقة بمسرح مصر.

* هل من كلمة أخيرة حول ما تم تداوله؟

- أؤكد أخيرا.. إحنا مش معترضين على إننا ندفع ضرائب، المشكلة في كيفية دفع الضرائب وطريقة تطبيق القانون.