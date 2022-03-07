لأول مرة.. ريهام أيمن تنشر صورا تكشف عن وجه نجلها من شريف رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنان ريهام أيمن، اليوم الاثنين، بعيد ميلاد طفلها من الفنان شريف رمزي.

ونشرت "ريهام" صورا لأول مرة تكشف عن وجه نجلها "رمزي"، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت: "7/3/2016 ولدته وصار العالم مكاناً أفضل.. أتمنى لك يومًا مميزًا رائعًا مثلك.. عيد ميلاد سادس سعيد رمزي.. أحبك.. بارك الله فيك حبيبي".

يُذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وأنجبت "رمزي وليليا".

وكان آخر أعمال ريهام أيمن مسلسل "العراف" للزعيم عادل إمام عام 2013، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: حسين فهمي، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، رشا مهدي، نهال عنبر، طلعت زكريا، شيرين، تأليف يوسف معاطي، إخراج رامي إمام.