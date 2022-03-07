سعادة وبكاء.. مشهد مؤثر بين عبد الرحمن أبو زهرة وحفيدته في حفل زفافها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت البلوجر سارة صبري، عن مقطع فيديو جمعها بجدها الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، من حفل زفافها والذي أقيم يوم السبت الماضي.

ونشرت "سارة" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقطع يجمعها بجدها، وعلّقت: "لحظة جميلة بيني وجدي".

وفي الفيديو، تظهر نظرات السعادة في وجه "أبو زهرة"، بينما حفيدته تستقبل جدها بالبكاء.

وكانت سارة، نشرت عبر "إنستجرام"، مجموعة صور من حفل زفافها، وعلّقت قائلة: "تزوجت من أعز أصدقائي مروان".

سارة صبري هي بلوجر شهيرة، مهتمة بعالم الموضة والأزياء، وهي حفيدة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة من ابنته "مي".

من ناحية أخرى يستعد الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد "أهل الكهف"، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.