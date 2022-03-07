إصابة الفنانة ” ليلى علوي ” بقطع في الكف

كتب امير فتحي في الاثنين 7 مارس 2022 03:51 مساءً - تعرضت الفنانة ” ليلى علوي ” لإصابة بقطع في الكف أثناء تصويرها لأحد مشاهدها بمسلسل ” دنيا تانية ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 .

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام وثقت من خلاله لحظة إصابتها في كفها أثناء التصوير .. كما تتضمن صورا ليدها بعد الإصابة التي استدعت علاجها ب 9 غرز .

وكتبت ليلى علوي في تعليقها على الفيديو معربة عن تقديرها لكل من سأل عنها : ” شكرا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني .. أنا حبيت اطمنكم ” .

وتابعت : ” الحمدلله امبارح أثناء تصوير مشهد صعب بمسلسل دنيا تانية أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول ” .

وأضافت : ” تقدروا تشوفوا جزء من المشهد في الفيديو لكن متكملوش للآخر لو مش حابين تشوفوا مدى الإصابة .. شكرا د.أميمة إدريس ود.محمود سيد لاهتمامهم ومداواتهم .. ادعولنا نكمل على خير ” .

يذكر أن مسلسل دنيا تانية من بطولة ليلى علوي ومي سليم ومجدي كامل وأشرف زكي ووفاء صادق وفراس السعيد .. وسيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، وأشرف على الكتابة أمين جمال ومن إخراج أحمد عبد العال .