فنانة شهيرة تروي قصة عودتها من الموت : ” رأيت روحي تطير في نفق وأقترب من ضوء .. شعرت أنني سأذهب للقاء الله “

كتب امير فتحي في الاثنين 7 مارس 2022 03:51 مساءً - كشفت الفنانة اللبنانية ” تقلا شمعون ” خلال استضافتها ببرنامج ” من 40 ” مع الإعلامية جيسيكا عزار عبر قناة MTV اللبنانية عن تجربتها في العودة من الموت بعد خضوعها لعملية جراحية في فترة شبابها .

حيث أشارت تقلا شمعون إلى أنها وهي بعمر 23 عاما كانت قد أجرت عملية بسيطة نتيجة تعرضها لإصابة في الركية أثناء ممارستها للرياضة إلا أن ما حدث عقب العملية هو ما لم يكن متوقعا .

فقالت الفنانة اللبنانية أنه عند محاولة إفاقتها من تأثير المخدر بعد انتهاء العملية لم تكن تستفيق مضيفة : ” كنت أسمع أصواتهم وهم ينادون علي ويحاولون إفاقتي قائلين (تقلا قومي) وأنا لا أعرف أين جسدي ثم بدأ الصوت يبتعد وبدأوا يصرخون ويبكون ” .

وتابعت : ” شعرت أنني أموت ورأيت روحي وكأنني أطير في نفق وأقترب من ضوء .. شعرت أنني سأذهب للقاء الله وسيسألني من أنا وماذا فعلت في حياتي .. وقبل وصولي للضوء استيقظت وسمعت صوت يقول لي (تقلا تنفسي) ” .

وأكملت الفنانة تقلا شمعون : ” من بعد هذه اللحظة أصبح الموت لا يقلقني لأنني سأنتقل لمكان آخر .. الصعب في الموت أنك ستترك أشخاص يحبونك .. ولكن أكثر شئ أخافه في الحياة هو المرض، فالمرض قد يقلقني ويجعلني لا أستطيع النوم ” .