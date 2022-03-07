“قوتك في تميّزك”.. خالد النبوي سفيرا لمبادرة دعم أطفال التوحد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الفنان المصري خالد النبوي عن سعادته بعد اختياره سفيرًا لحملة “قوتك فى تميّزك” لدعم الأطفال من مرضى التوحد، والتي تقودها منظمة “Autism speaks”، قائلًا إنه يشعر بحالة من السعادة الممزوجة بالمتعة مع الأطفال الموهوبين كأمثال آدم وهاجر ومصطفى الذين شاركهم بالرسم والأنشطة المختلفة الفنية.

وأضاف “النبوي” أنهم مبدعون من نوع خالص وكل أب أو أم لديهم طفل بهذا الحال فهو كنز لابد من الحفاظ عليه ورعايته والاهتمام بمواهبه وإمكانياته.

ونشر النبوي عدة صور له مع أطفال الحملة من الموهوبين وعلق عليها عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: الموهوبين آدم و هاجر و مصطفي و قصي، أطفال التوحد،،شكرا على لحظات السعادة إللي عشتها معاكم،،شرف لي إني أكون سفير ل حملة “قوتك في تميزك” ربنا يقدرنا نستفيد من مواهبكم.

وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل خالد النبوي “راجعين ياهوى” البوستر الرسمي للعمل، المقرر عرضه خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، وضم البوستر عددا كبيرا من الفنانين، في مقدمتهم الفنان خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، أحمد بدير، نور النبوي، سلمى أبوضيف.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى درامى، حيث يجسد خالد النبوي دور رجل أعمال ( بليغ أبوالهنا)، يعود إلى مصر ويبحث عن ميراثه ويلتقي بحبيبته القديمة وتجسد دورها هنا شيحة، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي، مسلسل«البحث عن علا» الذي ظهر به كضيف شرف مع هند صبري، ويعرض حاليا في السينمات لخالد النبوي فيلم “قمر 14” ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، شيرين رضا، ياسمين رئيس، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، أسماء أبواليزيد ومي الغيطي ومن إخراج هادي الباجوري.