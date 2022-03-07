نقل غادة عادل إلى المستشفى وابنها يطلب الدعاء لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت الفنانة المصرية غادة عادل لوعكة صحية، وتم نقلها لاحدى المستشفيات لمعرفة السبب.

وكشف عبد الله الهواري نجل الفنانة غادة عادل، عن تفاصيل حالتها الصحية، ونشر صورة لوالدته وهى على ملقاة على سرير المستشفى عبر خاصية القصص القصيرة في موقع انستجرام ، وطالب الجميع الدعاء لها، قائلًا: “من فضلكم صلوا لأجل شفاء سريع لوالدتى”.

يذكر أن غادة عادل تشارك في موسم دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل ” أحلام سعيدة” مع النجمة يسرا وعدد آخر من النجوم منهم مى كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل ويتم تصوير مشاهد العمل بشكل مطثف للعرض فى شهر رمضان المقبل.

وتعود النجمتين غادل عادل ويسرا للتعاون سويا من جديد في مسلسل ” أحلام سعيدة ” وذلك بعد 7 سنوات من مشاركتهما سويًا في مسلسل “سرايا عابدين” الذى تم عرضه في عام 2014، والمفارقة أن العملين بتوقيع المخرج عمرو عرفة.