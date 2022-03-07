كل ما تريدون معرفته عن مسلسل “ملف سري” لـ هاني سلامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخوض الفنان هاني سلامة، الموسم الدرامي الرمضاني 2022 بمسلسل يحمل اسم ” ملف سري” مع عدد من النجوم، ماجد المصري، محسن محي الدين، ميريهان حسين، عائشة بن أحمد وغيرهم نخبة من النجوم، المسلسل من تأليف محمود حجاج ومن إخراج حسين البلاسي.

وكشف منتج العمل ريمون مقار، عن تفاصيل المسلسل خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” الحياة اليوم”، قائلا، أن أحداث المسلسل تدور أحداثه عام 2013 وهو ينتمي لأعمال التشويق والإثارة وبه جزء من الرومانسية أيضا.

وأضاف، أن المسلسل يناقش الكثير من القضايا من أجل ايصال هدف معين للجمهور، وهو أن وضع البلد في الوقت الحالي أفضل بكثير عما كانت عليه خلال عام 2013 الذي حالت به الفوضى.

واسترسل قائلا أن أحداث المسلسل ليست مأخوذة عن قصة حقيقية وهناك نوعين من الأعمال التي تعالج هذة القضية منهم من ما هو مأخوذ من ملفات المخابرات مثل “هجمة مرتدة” و”الاختيار” وهناك نوعا آخر من الأعمال الغير مأخوذه عن ملفات حقيقية ولكن تدور في نفس الزمن.

جدير بالذكر، أن الفنان هاني سلامة شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل ” بين السما والأرض”، المأخوذ أحداثه من رواية لنجيب محظوظ ، حيث يتعطل المصعد الكهربائي لأحد العقارات في مدينة القاهرة، وبداخله مجموعة من الأشخاص، الذين يتقابلون ﻷول مرة، تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.