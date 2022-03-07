رغم عدم ترشحها.. ليدي غاغا نجمة أوسكار 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالرغم من عدم ترشحها لأحد جوائز حفل الأوسكار المنتظر، إلا أن النجمة العالمية ليدي غاغا ستكون مفاجأة المهرجان هذا العام.

وفي التفاصيل كشف موقع people، أن المغنية ليدي غاغا ستكون من ضمن مقدمي حفل أوسكار 2022، إلى جانب كيفن كوستنر، زوي كرافيتز، كريس روك، يون يوه جونغ، وروزي بيريز.

وقد أفرح هذا الخبر محبي النجمة ليدي غاغا بعد أن ُصدموا لعدم ترشحها لأي جائزة أوسكار هذا العام، بالرغم من النجاح الساحق الذي حققته في فيلمها الأخير House of Gucci.

غياب ليدي غاغا هذا العام عن حفل أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم أحدث صدمة في عالم هوليوود، حيث أن النجمة قد رشحت لعدة جوائز مرموقة عم فيلم House of Gucci منها: Golden Globes، Screen Actors Guild Awards، و BAFTA Awards.

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن الفيلم المذكور تم ترشيحه للأوسكار عن فئة أفضل مكياج وشعر.