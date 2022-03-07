شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية لـ غادة عادل بعد خروجها من المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة غادة عادل تلقى العلاج داخل منزلها بعد خروجها من المستشفى بعد كتابة تعهد بتحمل المسئولية بعد رفض الأطباء خروجها في البداية على أن تخضع اليوم لتحليل دم جديد للتأكد من تحسن حالتها الصحية، حيث إنها أصيبت بالتهاب فى المثانة تسبب في مضاعفات بالكلى وتسمم فى الدم.

كانت النجمة غادة عادل قد طمأنت جمهورها ليلة أمس بعد تعرضها لوعكة صحية دخلت على أثرها أحد المستشفيات، وقالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حالتى تحسنت الحمد لله، وشكرًا لكل اللى سأل عليا".

وكان عبد الله مجدى الهوارى، نجل الفنانة غادة عادل، كشف عن تعرض والدته لوعكة صحية، ونشر صورة لها، وهى داخل المستشفى عبر خاصية الاستورى بحسابه على إنستجرام، وطلب الدعاء لها، وقال: "من فضلكم صلوا لأجل شفاء سريع لوالدتى".

ومن جهة أخرى تشهد دراما رمضان المقبل 2022، عودة عدد من الفنانين للعمل سويًا بعد سنوات من تعاونهما سواء في الدراما أو السينما، خاصة في ظل اعتماد معظم مسلسلات الموسم على أكثر من بطل في القصة التي يتم تقديمها، لاسيما أن ذلك أثبت نجاحه في السنوات الماضية و‘ثراء الدراما بوجود أكثر من نجم في العمل.

ولعل عودة تعاون النجمتين يسرا وغادة عادل من أبرز اللقاءات بعد غياب في دراما رمضان هذا العمل، إذ تجتمع الثنائى في مسلسل "أحلام سعيدة" الذى يتم تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، وذلك بعد 7 سنوات من مشاركتهما سويًا في مسلسل "سرايا عابدين" الذى تم عرضه في عام 2014، والمفارقة أن العملين بتوقيع المخرج عمرو عرفة.

يذكر أن مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، شيماء سيف، انتصار، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل ويتم تصوير مشاهد العمل بشكل مكثف للعرض فى شهر رمضان المقبل.