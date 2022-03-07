شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الجزائرية بيونة: سعيدة بتكريمى فى الأقصر وبعشق إسماعيل ياسين وكاريوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتحدثت بيونة عن سعادتها بتكريمها فى مهرجان الأقصر، قائلة: "سعيدة جدًا بتكريمى ومحظوظة بتواجدى فى الأقصر وبحب البساطة فى التمثيل و الشهرة عمرها ما كانت بخاف منها ومجنونة بالرقص والغنى وبحب أمثل من قلبى ولا يفرق معايا فلوس المهم التمثيل".

وتابعت بيونة، فى حديثها: "بحب الأفلام المصرية جدا ومغرمة بأفلام إسماعيل ياسين بيضحكنى وتحية كاريوكا وهذه الأفلام كانت تعرض فى الجزائر وتونس وحبتها جدًا".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.