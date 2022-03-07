شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مسرح البولشوى يستقيل من مناصبه بعد تعرضه لضغوط لإدانة الهجوم الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقال كبير قائدي الأوركسترا في مسرح البولشوي الروسي المعروف، توجان سوخيف، أمس الأحد، وهو ما سبب جدلًا واسعًا جراء بيانه شديد اللهجة الذي كشف تعرضه لضغوط لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

قال توجان سوخيف، إنه تعرض لضغوط لإدانة الغزو الروسي لأوكراني، لذلك أعلن توجان سوخيف، أمس الأحد، من خلال حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، أنه سيتنحى عن منصبه بعد تعرضه لضغوط للتحدث علانية ضد تصرفات روسيا.



قائدي الأوركسترا في مسرح البولشوي توجان سوخيف

وأوضح سوخيف، أيضا، أنه استقال من منصبه كقائد لأوركسترا في مدينة تولوز الفرنسية، حيث ضغط عليه المسؤولون لتوضيح موقفه من الغزو، وقال في منشور على فيسبوك: "اليوم، أجد نفسي مضطرًا للاختيار واختيار إحدى عائلتي الموسيقية على الأخرى.. يُطلب مني اختيار تقليد ثقافي على الآخر.. لقد قررت الاستقالة من منصبي كمدير موسيقى لمسرح بولشوي في موسكو، وأوركستر ناشيونال دو كابيتول دي تولوز، بأثر فوري نحن الموسيقيون سفراء سلام.. فبدلًا من استخدامنا وموسيقانا لتوحيد الأمم والشعوب، يقومون بتفريقنا، وينبذوننا".

وأَضاف: "لم أكن يومًا إلا مع السلام، وسأكون دائمًا ضدّ أيّ صراعات بأي شكل من الأشكال، لكن أن يشكك البعض في رغبتي في السلام، ويعتقدوا أنني كموسيقي يمكن أن يتحدث عن أي شيء غيره على كوكبنا، فهذا أمر صادم ومهين".



منشور توجان سوخيف

وفي حين أكد تقرير نشر في "نيويورك تايمز" عن مسؤولين فرنسيين نفيهم ممارسة البلاد أي نوع من الضغط على سوخيف، كما عبّروا عن حزنهم لقرار الموسيقي الذي قاد الأوركسترا منذ عام 2008، بعد أن شارك في فعاليات المدينة الموسيقية قبلها بثلاث سنوات.

ويعتبر سوخيف واحدًا من كبار قادة الأوركسترا الواعدين في العالم، فالموسيقي الذي يبلغ من العمر 44 عامًا، له مشاركات في جولات عالمية، حيث يتهافت متذوّقو هذا الفن الراقي لحضور عروضه الضخمة والراقية.