شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك تغادر منزل برادلى كوبر وتلمح لإمكانية عودتها له من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأخبار التي تؤكد عودة إيرينا شايك لبرادلى كوبر تقترب من الحسم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما ذكر تقرير موقع ديلي ميل أن عارضة الأزياء الروسية شوهدت مؤخرًا أثناء خروجها من منزل كوبر، وهي ليست المرة الأولى التي يتم رصدها برفقته خلال الفترة الماضية، إذ سبق وتم رصدها تخرج من منزله في لوس أنجلوس.

شايك

وكانت عدسات مصوري الباباراتزي التقطت عدة صور للممثل العالمي برادلى كوبر بصحبة ابنته الصغرى ليا، فى وقت سابق مؤخراً.



شايك

من ناحية أخرى أبرز أعمال برادلي كوبر وآخرها هو فيلم Nightmare Alleyالتى تدور احداثه إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولباقته في الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع.

فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت.