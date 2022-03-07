غادة عادل تكشف تفاصيل وعكتها الصحية وتعلق على موقف زوجها السابق : ” قلب الدنيا “

كتب امير فتحي في الاثنين 7 مارس 2022 02:44 مساءً - أجرت الفنانة ” غادل عادل ” مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع الإعلامي ” عمرو أديب ” للكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الساعات الماضية واستدعت نقلها إلى المستشفى .

حيث نشرت مريم الهواري إبنة غادل عادل صورة لوالدتها يوم أمس الأحد ظهرت بها وهي على سرير المرض من داخل المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها دون الكشف عن مرض والدتها وتفاصيله .

فقالت غادل عادل في مداخلتها أنها تتواجد في لندن منذ عدة أيام وفور صولها شعرت بأعراض المرض من ارتفاع في الحرارة ورعشة نتيجة إصابتها ببكتيريا وصلت إلى الدم وتم إنقاذ الموقف حتى لا تتسبب في حدوث تسمم في الدم .

وأعربت الفنانة المصرية عن سعادتها باهتمام وسؤال الكثيرين عنها قائلة : ” أنا لقيت إن فيه ناس كتير أوي بتحبني وأنا مكنتش أعرف وعرفت إن أنا غالية عند ناس كتير .. والحمد لله أنا بقيت أحسن ” .

وبسؤالها عن موقف زوجها السابق المخرج ” مجدي الهواري ” حول مرضها أجابت : ” يا لهوي ده قلب الدنيا .. والله العظيم ده قلب الدنيا ” .

وأشارت غادة عادل إلى أنها كانت تنوي العودة إلى مصر اليوم الإثنين إلا أن الطبيب نصحها بالبقاء من أجل إجراء تحليل دم أخير للاطمئنان على وضعها .