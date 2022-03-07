شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة يرقص بالعصا فى زفاف حفيدته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، وهو يرقص بالعصا في حفل زفاف حفيدية سارة صبري، حيث بدا أبو زهرة في قمة سعادته وهو يجلس على كرسي أمام حفيديه ويرقص بالعصا برفقتها، ورغم أنه لم يستطع الوقوف أمامها إلا أنه حاول مشاركتها فرحتها، فظل جالسًا علي كرسي في حين جلست سارة على الأرض لتستطيع مشاركة جدها الرقص.



سارة حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة



عبد الرحمن أبو زهرة يرقص مع حفيدته في زفافها



عبد الرحمن أبو زهرة يرقص مع حفيدته في زفافها



عبد الرحمن أبو زهرة يرقص مع حفيدته في زفافها



عبد الرحمن أبو زهرة في زفاف حفيدته



عبد الرحمن أبو زهرة

كما كشفت سارة صبري عن فيديو لحظة وصول جدها لحفل زفافها، وهو فيديو حمل لحظة مثرة مليئة بدموع الفرحة، حيث ظهر الفناند القدير عبد الرحمن أبو زهرة بعيون مليئة بالحب تنظر لحفيدته، عندما شاهدها تقول "جد وجيه"

كما شاركت سارة صور من حفل زفافها، مع جمهورها ومحبيها مجموعة صور عبر حسابها على انستجرام، والذين حرصوا على تقديم التهنئة لها بمناسبة الزفاف.

وعلقت سارة صبرى على الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام من سيشن حفل زفافها، قائلة: "تزوجت من أعز أصدقائي".

في سياق آخر، وتعافى مؤخرًا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من فيروس كورونا، حيث خضع للعلاج داخل أحد المستشفيات، وأعلن خبر الإصابة ابنه أحمد وطمأن نجل الفنان الكبير جمهوره قائلًا: الحمد لله صحته فى تحسن شديد ويسير على العلاج بشكل منتظم.

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اسمه بالكامل عبد الرحمن عبد الرحمن محمود أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958، وعمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

لمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري).

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزأيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.