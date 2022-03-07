شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل كليب أحمد شيبة الجديد بتوقيع ابنه يوسف وتصويره بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب الشعبى أحمد شيبة عن أحدث أعماله الغنائية المقرر طرحها خلال الأيام الماضية وقبل حلول شهر رمضان، حيث يفاجئ جمهوره بفيديو كليب خلال هذه الفترة.

وقال أحمد شيبة لـ ”الخليج 365”، انتهيت من تصوير كليب أغنيتى الأخيرة التي تحمل اسم القلب جالو هبوط وهى من إخراج ابنى يوسف شيبه وهو مخرج شاطر جدًا وصورناها في 4 أيام في دبى، ويوسف هو اللى اختار اسم الأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليها لطرحها خلال الأيام المقبلة".

أغنية "القلب جالو هبوط"، من كلمات وألحان خالد سلطان وتوزيع اسلام شيبسى، وتم تصوير الكليب في دبى وهو من إخراج يوسف شيبه.

وكشف أحمد شيبة عن مشاركته بشكل مبدئى فى سباق رمضان لعام 2022، حيث قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، عامل أغنية صعيدى جديدة في مسلسل الكبير أوى اسمها "زينة الرجال" وهعمل كمان تترين مسلسلين فى السباق الرمضانى إحداهم صعيدى أيضاً".

وطرح أحمد شيبة مؤخرًا أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.