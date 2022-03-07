‎الأوبرا تحيى ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.. الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، خلال حفل يقام يوم الأحد المقبل، الموافق 13 مارس، علي المسرح الكبير في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

ويحيى الحفل، الفنان الكبير صفوان بهلوان، بمشاركة عدد من الفنانين مثل آيات فاروث، وأحمد عفت، وسارة سحاب، وذلك تحت قيادة المايسترو سليم سحاب، حيث يقدم هؤلاء الفنانون خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني عبد الوهاب مثل " بتلوموني ليه، من غير ليه، مصريتنا، أسألك الرحيلا، وغيرها من الأغانى.

يذكر أن محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، موسيقار مصري وأحد أعلام الموسيقى العربية، لقّب بموسيقار الأجيال، وارتبط اسمه بالأناشيد الوطنية، ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة فى 13 مارس 1898، عمل كملحّن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي، وبدأ حياته الفنية مطرباً بفرقة فوزي الجزايرلي عام 1917.

في عام 1920 قام بدراسة العود في معهد الموسيقى العربية ، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1934 وفي السينما عام 1933، ارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي ولحن أغان عديدة لأمير الشعراء، غنى معظمها بصوته ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها، كما لحن للعديد من المغنيين في مصر والبلاد العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وعبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وصباح وطلال مداح وأسمهان، إلى جانب أنه كان أول مكتشف للفنان إيهاب توفيق في أواخر الثمانينات.