شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تبدأ دعاية مسلسلاتها للعرض فى رمضان (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منصة watch it عمليات دعاية مسلسلاتها الجديدة المقرر عرضها على شاشتها في شهر رمضان المقبل 2022، حيث طرحت المنصة بوسترات أبطال عدد من الأعمال على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ومن المقرر أن تستمر المنصة في الكشف عن باقى المسلسلات خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت المنصة عن مسلسلات "المشوار" بطولة محمد رمضان، "فاتن أمل حربى" بطولة نييلى كريم، "جزيرة غمام" بطولة مى عز الدين وطارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، "ملف سرى" بطولة هانى سلامة، "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، "أحلام سعيدة" بطولة يسرا، "في بيتنا روبوت" بطولة عمرو وهبة، "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، "سوتس" بطولة آسر ياسين.

وتعرض منصة watch it، 14 مسلسل في شهر رمضان المقبل متنوعة ما بين الوطنى، والكوميدى، والاجتماعى، والشعبى، والصعيدى وغيرها من الوان الدراما المختلفة، لتتيح لمشتركيها وجبة مختلفة وبها كل ألوان الدراما، للنجوم التي ينتظروها

وأقام القائمون على منصة watch it مؤتمراً صحفياً الأسبوع المضاى، للإعلان عن تطويرات المنصة في شكلها الجديد، وقالت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة المنصة، إن المحتوى المقدم على المنصة آمن جدا للعائلة ومناسب لكل الأسرة، وبالتالى تستطيع الأسرة ترك أولادها للمشاهدة بأمان.

وأضافت نشوى جاد أن المحتوى الأجنبى على المنصة آمن ومناسب للأسرة ولكل العائلة، ولا يوجد أى مشهد يقلق الأسرة خصوصا فى اختلاف المنصات بخلفياتها الثقافية، مشيرة إلى أن المنصة لها الحق فى تقديم محتوى مكتبة ماسبيرو الثرى والضخم إضافة إلى التوجه لكل الشرق الأوسط.



اكرم حسنى



مى عز الدين



نيللى كريم



صبا مبارك



هانى سلامة



يسرا



ريهام حجاج



محمد رمضان



اسر ياسين



فتحى عبد الوهاب



عمرو وهبة