شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تطمئن جمهورها بعد إصابتها بقطع بالكف: الجرح احتاج 9 غرز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ليلي علوي عن تعرضها للإصابة، وذلك أثناء تصوير أحد المشاهد ما تطلب منها ضرب برواز صور بيدها، وهو ما تسبب في إصابتها بقطع في الكف، تطلب 9 غرز لعلاجه.

وكتبت النجمة ليلي علوي علي حسابها بموقع إنستجرام، "شكرًا لكل اللي كانوا معايا واتخضوا عليا واللي سألوا عني، أنا حبيت أطمنكم الحمد لله، امبارح أثناء تصوير مشهد صعب، أصبت بقطع في الكف أدى لعمل ٩ غرز ورجعت للتصوير بعدها على طول"، موجهه الشكر للأطباء المعالجين لها الدكتورة أميمية أدريس والدكتور محمود سيد.

النجمة ليلي علوي تشارك في عضوية لجنة تحكيم ببرنامج الدوم، الذي اطلقته الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

آخر أعمال النجمة ليلي علوي في عالم السينما كان فيلم "ماما حامل" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

الفيلم اعاد ليلى علوى إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016 مع المخرج يسرى نصر الله وشارك في بطولته منة شلبى، باسم سمرة، صابرين، محمد فراج، أحمد داود، أنعام سالوسة، محمد الشرنوبى، عارفة عبد الرسول، صبرى عبد المنعم، علاء زينهم.