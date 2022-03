شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا: أقدم دور شرير هذه المرة فى Fast& Furious 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الممثل العالمى جايسون موموا أنه سيلعب دور الشرير في الجزء العاشر والجديد من سلسلة Fast and Furious، حيث صرح موموا قائلاً: "سأشارك فى Fast& Furious 10، وسأكون الشرير هذه المرة نعم، ولكننى أتوقع أن الأمر سيكون ممتعًا".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أنهى موموا حديثه قائلاً: "لم ألعب شخصية شريرة منذ فترة طويلة، ولهذا فأنا مستمع بهذا الدور خاصة هذه الفترة".

كما أنه من المتوقع ظهور الممثلة تشارليز ثيرون في الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

وسيصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid.

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.