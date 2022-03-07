"كايروكي" يؤدون العمرة بعد تأجيل حفلهم في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توجه أعضاء فريق "كايروكي" لأداء مناسك العمرة، بعد تأجيل حفلهم الغنائي في المملكة العربية السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشر الفريق، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة لأعضائه وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة، مصحوبة بتعليق: "بعد تأجيل الحفلة لسوء الأحوال الجوية في السعودية.. كايروكي في طريقهم لأداء مناسك العمرة".

وكان من المقرر أن يُحيي فريق "كايروكي" حفله الغنائي الأول في السعودية يوم 4 مارس الجاري، ضمن حفلات مهرجان وصلة بنسخته الأولى بالمملكة العربية السعودية، والذي يختص بتقديم الموسيقى والفنون العربية البديلة التي تصدرت المشهد الثقافي والفني في السنوات الأخيرة بالمنطقة.

وقد اشتهر فريق "كايروكي" في أنحاء الوطن العربي بما تقدمه من لون موسيقي "الروك" العربي المختلف عن الموسيقى التقليدية، وهو مكون من خمسة أفراد هم أمير عيد، شريف هواري، تامر هاشم، آدم الألفي، وشريف مصطفى.