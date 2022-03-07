أحمد وفيق يدخل عالم الميتافيرس بـ"مرايا مكسورة" مع حنان مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يواصل الفنان أحمد وفيق، تصوير دوره في مسلسله الرمضاني الجديد "مرايا مكسورة" الذي تشاركه فيه البطولة النجمة حنان مطاوع.

ويعد مسلسل "مرايا مكسورة" من أوائل المسلسلات التي تدخل عالم الميتافيرس، حيث يعتمد كاتبه على تقديم دراما نفسية وتشويقية في إطار اجتماعي.

مسلسل "مرايا مكسورة" بطولة النجوم: حنان مطاوع وأحمد وفيق وجيهان خليل ومفيد عاشور وجيهان خليل وحسني شتا، ومن تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد حسن.

علي جانب آخر، يواصل أحمد وفيق، تصوير دوره في مسلسل "بيت الشدة" مع النجوم: وفاء عامر، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني.