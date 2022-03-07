القنوات العارضة لمسلسل "راجعين يا هوا" في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني، عن القنوات العارضة لمسلسل "راجعين يا هوا"، في شهر رمضان 2022.

ونشرت الشركة بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "انتظروا حكاية عيلة (أبو الهنا).. رمضان 2022.. مسلسل راجعين يا هوا للنجم خالد النبوي.. على dmc وcbc وwatchit وshahid".

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

"راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام وغيرهم.