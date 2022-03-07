مسلسلات رمضان 2022.. جلا هشام تكشف تفاصيل دورها في "راجعين يا هوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة جلا هشام، عن تفاصيل دورها في مسلسل "راجعين يا هوا"، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

أكدت جلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة CBC، أن المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية الكوميدية، كما أن الأدوار بالمسلسل فنية بشكل لم يُقدم من قبل في أي عمل درامي، مشيدةً بدور الفنانة وفاء عامر بالمسلسل واصفة إياها بأنها "مش طبيعية"، حيث أنها تقدم دورًا مختلفًا جدًا ولا أحد سيتوقف عن الضحك منها.

تابعت الفنانة: "أنا حظي حلو بدوري في المسلسل والمخرج قدّم عمل عظيم، وعرض المسلسلات في رمضان بيخليها تتشاف جدا، ومسلسل (راجعين يا هوا) من المسلسلات اللي هتتشاف كتير الشهر ده".

ورأت "هشام" أن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيز" جعل الناس تراها وتعرفها أكثر، وهو من أهم الأدوار التي قدمتها وبدونه لم تكن موجودة في المسلسل الجديد"، حيث أن "راجعين يا هوا" خفيف اجتماعيًا ويشبه الكثير من المواقف التي يتعرض لها المجتمع في حياته اليومية ولكن بشكل كوميدي اجتماعي.

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني للمنتج تامر مرتضى، بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام وغيرهم.