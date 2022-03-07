رمضان 2022.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "راجعين يا هوا" لخالد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة أروما ستوديوز للإنتاج الفني، البوستر الرسمي لمسلسل "راجعين يا هوا"، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

البوستر نشرته الشركة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "انتظروا حكاية عيلة (أبو الهنا).. رمضان 2022..مسلسل راجعين يا هوا للنجم خالد النبوي".

وكشفت الشركة عن عرضه على قنوات dmc وcbc، ومنصتي watchit وshahid.

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

"راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام وغيرهم.