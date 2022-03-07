كيف ردت غادة عادل على سؤال عمرو أديب "مجدي الهواري سأل عليكي؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طمأنت الفنانة غادة عادل، جمهورها، على حالتها بعدما تعرضت لوعكة صحية خلال تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لافتة إلى خروجها من المستشفى.

وقالت غادة، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر": "الحمد لله أنا بقيت أحسن، والحمد لله عرفت إن في ناس كتير بتحبني وأنا مكنتش عارفة، الحمد لله إني عرفت غلاوتي عند ناس كتير".

وخاطبها "أديب" قائلا: "طيب وطليقك المخرج مجدي الهواري سأل عليكي ولا لأ؟"؛ وردت قائلة: "يا لهوي.. ده قلب الدنيا.. والله العظيم ده قلب الدنيا.. وحياة ربنا.. لأ طبعا سأل".

اختتمت: "الصحة دي أهم حاجة في الدنيا ربنا يديمها علينا نعمة والله العظيم".

ويُعرض لغادة عادل حاليا مسلسل "منورة بأهلها" على منصة "شاهد"، مع النجوم: ليلى علوي، باسم سمرة، أحمد السعدني، محمد حاتم، ناهد السباعي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونس، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.

ويُعرض لغادة عادل في موسم رمضان 2022 مسلسل "أحلام سعيدة" مع النجمة يسرا، والفنانة مي كساب، مع المخرج عمرو عرفة، من إنتاج شركة "العدل جروب".