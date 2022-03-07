مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل "بطلوع الروح" بعد إثارته الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وصفت الفنانة إلهام شاهين، مسلسل "بطلوع الروح" الذي تشارك به في موسم مسلسلات رمضان 2022، بأنه يعد علامة هامة في تاريخها، مؤكدة توقعها إثارته المزيد من الجدل عقب عرضه.

"شاهين" في مداخلة مع الإعلامية بسنت شمس في برنامج MBCTrending عبر قناة mbc 4، قالت: "رد الفعل على بوستر المسلسل كان أكبر مما توقعت، خاصة وأني لم أتحدث للصحافة عن الدور، واكتفيت بالحديث عن وجود مسلسل لي في رمضان 2022 مع المخرجة كاملة أبو ذكري، أقدم من خلاله دورا جديدا أنا سعيدة به".

وأضافت: "أسعدني رد الفعل القوي على شكل الممثلين في المسلسل، وإذا كان الملصق الدعائي ملفتا لهذه الدرجة فكيف سيكون استقبال الجمهور للمسلسل، وأتوقع أن يكون له أثر كبير عند عرضه".

إلهام تابعت: "المسلسل علامة ومن الأعمال المهمة في تاريخي، وأتوقع مقدما أن يثير الدور الجدل، وهو عمل اجتماعي سياسي يضم أكشن ومعارك حربية، ويشمل عدة تنويعات".

وعن رسالة المسلسل، تحدثت قائلة: "تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، وإلقاء الضوء على شخصيات تفهم الدين بطريقة خاطئة، فالدين الإسلامي والأديان عموما موجودة لتعلمنا التسامح والأخلاق والحب والتعايش مع الآخر وبعضنا البعض".

الفنانة إلهام شاهين تشارك في بطولة مسلسل "بطلوع الروح"، مع منه شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، عادل كرم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.