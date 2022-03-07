التجاهل والرفض.. نصائح للتعامل مع الرجل التوكسيك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعيش بعض الفتيات والنساء عمومًا في صراع نفسي قد يصل إلى حد القهر وقد يصل بهن إلى الأمراض النفسية وأحيانًا التفكير في الانتحار بسبب بعض الكلمات القاسية والمشاعر المسمومة التي قد تصدر من بعض الرجال كالزوج أو الخطيب أومن توسمن فيه الحب والطمأنينة وأن يتلقين منه الدعم والمودة.

كلمات مسمومة يدسها هذا الرجل للمرأة التي تعتبره حبيبها، وفيما يلي طريقة للتعامل مع الرجل السام أو “التوكسيك”.

ألم الكلمات السامة

قال استشاري العلاقات الأسرية: “جميع علماء النفس يؤكدون أن الكلمات الجارحة سميت جارحة لأنها تسبب جروحا حقيقية في الدماغ وتميت عدة خلايا أو تتلف عملها مسببة نوعًا من العطل في التفكير ولهذا يعاني الشخص المجروح ألم نفسي وشعورًا سلبيًا وإحباطًا ليس هذا فقط بل كثيرا ما يتحول الشخص المجروح إلى شخص فاشل غير منتج والعكس صحيح فان الكلمات الحلوة الجميلة لها تأثير السحر ليس على المستوى النفسي والمعنوي فقط وإنما على المستوى الصحي والجسمي‏ كذلك،‏ فالكلمة الطيبة تؤثر على الروح المعنوية للإنسان فتجعله منشرح الصدر قادرا على اسعاد نفسه واسعاد الاخرين.

طريقة التعامل مع الرجل “التوكسيك”

كوني قوية

لا تسمحي لتلك الكلمات أن تؤثر فيكي ودائمًا ضعي امام عينيكي مقولة أن رأيك لا يدل عليي إلا إذا سمحت أنا بذلك وأنا لم أرى نفسي إلا شخص جميل وناجح.

تحذير بالبداية

لو كنتي في فترة الخطوبة أو التعارف قبل الزواج فأعطيه تحذيرا بعدم التمادي ولو أصر على قول هذه الكلمات وممارسة سلوكياته الغير مقبولة فلا تكملي معه حياة زوجية ويفضل أن تنهي العلاقة في أقرب وقت لأنه سوف تصبح علاقة مؤذية مليئة بالكلمات والمشاعر السامة.

الرفض التام

في حالة إذا تم ممارسة سلوكه الغير سوي بعد الزواج فلابد أن تأخذي موقف حازم جاد تجاه تلك الكلمات وأخبريه أنك ترفضيه رفض تام بدون ما تشعريه أنك تعاني من طريقة كلامه ولكن لكونه شخصية ترفض هذه العلاقات السامة ويفضل أن تخبريه أنه شخص سام.

النجاح الدائم والتجاهل

وفي حالة إذا كان الشخص لا يستجيب لكلامك ولا يحاول أن يتراجع عن فعله فلابد من الابتعاد وفي حالة عدم القدرة على الابتعاد لأي ظرف شخصي يفضل أن تنجحي بعملك وبحياتك وتتجاهلي كل ما يحدث ولا تجعليه يشعر أنه تفوق في التثبيت من عزيمتك كما أنه يريد أن يضعف من روحك المعنوية ومن قدرتك فعليكِ بالعمل والنجاح والشعور بالسعادة والفرح.