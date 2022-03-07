هالة صدقي تحتفل بعيد ميلاد طفليها: “أهم يوم في حياتي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

حرصت الفنانة هاله صدقي على الاحتفال بعيد ميلاد طفليها التوأم، ونشرت صورة تعبيرية عبر حسابها على انستجرام، علقت عليها:” يا رب تكون أيامكم كلها فرح وحب 7 مارس أهم يوم في حياتي”.

وحاز البوست الذى نشرته هالة صدقي عبر حسابها على انستجرام، وتحتفل فيه بعيد ميلاد طفليها، على إعجاب محبيها ومتابعيها، حيث علقت الفنانة رانيا يوسف: ” ربنا يخلهملك ويخليكي ليهم يا حبيبتي ويحفظكم ويبعد عنكم العين”.

فيما علقت رانيا فريد شوقي: “ما شاء الله ربنا يحميهم كل سنة وهما طيبين وعقبال مليون سنه يارب”.

وكانت الفنانة هالة صدقي شاركت متابعيها قبل أيام على موقع إنستجرام بفيديو أبرزت فيه حبها للبحر، والرسم في آن واحد، من خلال رسمة لسيدة أثناء رسمها منظر طبيعي، وعلقت بكتابة: “أجمل لوحة فنية، بحب الرسم جدًا جدًا الرسم بيطلع كل الطاقات السلبية اللي عندك حتي لو ما بتعرفش ترسم، جرب”، كما تحدثت هالة صدقي خلال الفيديو بقولها: “أكتر مكان بحب أكون فيه، وأمنيتى بيت خشب على البحر بس”.

وتعتبر هالة عاصي من النجمات القلائل اللواتي إستطعن المنافسة في الكوميديا، فهالة صدقي​ بأدائها التلقائي والعفوي وأسلوبها السهل، إستطاعت أن تترك بصمة بأعمالها وشخصياتها المميزة، فهي “توحيدة” في “أرابيسك” و”صباح الراقصة” التي عشقت منتصر في “الهروب”، لتقدم شخصية الراقصة بطريقتها الخاصة.