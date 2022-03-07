مع اقتراب موسم الأعراس.. إليك بعض النصائح لاختيار الحذاء المناسب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

مع اقتراب موسم الأعراس، حيث يعتبر فصل الصيف هو موسم الأعراس والزواج، لا بد أن نتحدث قليلا عن إطلالة العروس في مثل هذا اليوم.

يعتبر حذاء الزفاف على الرغم من أنه واحد من أهم تفاصيل إطلالة العروسة لزفافها، إلا أنه من آخر الأشياء التي قد تهتم بها العروس ومن الممكن أن تؤجل شراءه لآخر الأيام قبل الزفاف، لهذا السبب تحتاجين إلى اختيار شيء ليس رائعًا فحسب، بل يناسب أيضًا جميع احتياجات ومتطلبات الزفاف، حيث يلائم شكل حذاء الزفاف على شكل فستانك، وطول عريسك، وطولك أنتِ وهل ترتاحين لارتداء كعب أم لا.

ففي المقام الأول يعتبر اختيار الحذاء في العموم مسألة تفضيل شخصي، ولكن لا تنسي أن تضعي الراحة في مقدمة تفكيرك، وتأكدي من تحديد نوع الحذاء الذي ترغبين في ارتدائه قبل فرحك بوقت كافي، لذا سنقدم لك عدة نصائح التي تجعلك تختارين حذاء مناسب ومريح، ولكي تتمتعين بيوم زفافك وأنتِ مرتاحة دون أي مفاجآت غير سارة:

توقيت شراء الحذاء

قال خبير ازياء يجب على العروسة شراء الحذاء قبل الفرح بوقت كافي وارتدائه يوميا في المنزل والتحرك به أكثر من ربع ساعة للتأكد من أنه مريح وغير مؤلم، خاصة لو كان الحذاء بكعب عالي.

شراء حذاء احتياطي

وشدد خبير الأزياء على ضرورة شراء حذاءا احتياطيًا والاحتفاظ به تحت طاولة الزفاف أو مع إحدى المقربات من العروس لتجنب أي موقف محرج.

شراء بلاستر جروح

من الضروري شراء بعض الإسعافات الاولية احتياطياً لتجنب أي مشكلة في قدمك ناتجة عن الحركة الكثيرة والرقص مثل “بلاستر” جروح.

تصميم الحذاء

وأردف خبير الأزياء: يمكنك تصوير الفستان أثناء ذهابك لشراء الحذاء وذلك لنتمكن من شراء نفس اللون، والتأكد من اقتراب نفس النقشة خاصة اذا كان الفستان قصير وسيظهر شكل الحذاء.

استخدام حذاء قديم

وتابع خبير الأزياء إذا لم تجدي الحذاء المناسب لك فلا بأس من استخدام حذاء قديم.

وشدد خبير الأزياء على ضرورة التأكد من أن حذائك لا ينزلق، وفي حالة ذلك عليك استخدام مسدس الشمع من أسفل الحذاء لكي يكون أكثر ثباتاً على الأرض بشكل سليم ولا يتسبب لكِ في السقوط أو التعثر.