بعد كتابة مذكراته.. هل يستطيع الأمير هاري مواجهة عائلته؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 مارس 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف خبير ملكي، عن أن الأمير هاري، لن يتمكن من مواجهة عائلته في يوبيل الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بعد كتابة مذكراته الشاملة.

يُعتقد أن الدوق، الذي يعيش في كاليفورنيا مع ميجان ماركل وطفليهما، يريد العودة إلى المملكة المتحدة للاحتفال بجدته هذا العام، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

لكن بينما يخوض معركة قانونية حول حمايته في المملكة المتحدة، يشتبه آخرون في أن هاري لن يحضر بسبب “الذنب” الذي يحمله بشأن مذكراته، ففي العام الماضي، أعلن هاري أنه سيكتب مذكرات قال إنها ستكون “صادقة تمامًا.”

وتابع: “سأكتبها بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه”.

تقول الرسالة الدعائية أن الكتاب سيغطي “حياة هاري في نظر الجمهور من الطفولة إلى يومنا هذا، بما في ذلك تفانيه في الخدمة، والواجب العسكري الذي قاده مرتين إلى الخطوط الأمامية في أفغانستان، والفرحة التي وجدها في كونه الزوج والأب “.

وتم توقيع صفقة الكتاب مع Penguin Random House – والتي قيل إنها دفعت لهاري حوالي 14 مليون جنيه إسترليني مقدمًا، لكن يعتقد الخبراء الآن أنه لن يعود إلى المملكة المتحدة هذا العام لأنه لا يستطيع مواجهة عائلته لمعرفة ما كتبه عنهم في كتابه.

وكان الأمير هاري قد أعلن في وقت سابق، عن خططه لنشر كتاب يحكي سيرته الذاتية وعن حياته كأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، وقد يتسبب ذلك في اتخاذ الملكة لقرار بسحب دعوتها للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بحضور احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في عام 2022، وقد أدى ذلك إلى حالة من الاستياء لدى أفراد العائلة المالكة بسبب إعلان الأمير هاري عن قراره بنشر مذكراته بحلول عام 2022 والذي يوافق مناسبة تاريخية للعائلة المالكة البريطانية وبريطانيا وهي احتفالات اليوبيل البلاتيني لتولي الملكة لعرش بريطانيا.